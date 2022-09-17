Марк Стейн: «Лейкерс» рассматривают Патрика Беверли как второго номера»

Инсайдер НБА Марк Стейн поделился информацией о том, как тренерский штаб представляет себе ротацию обновленной команды перед началом подготовки к сезону.

«Решения по пятеркам будет принимать Дарвин Хэм, но по состоянию на сегодняшний день «Лейкерс» рассматривают Уэстбрука и Шредера как разыгрывающих, видят в качестве еще одного второго номера вместе с , а сменщиком , – пишет Стейн.

Калифорнийский клуб в межсезонье выменял Патрика Беверли, а на этой неделе подписал еще одного первого номера Денниса Шредера.

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