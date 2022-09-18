Скип Бэйлесс: «Беверли и Шредер – усиления по сравнению с Уэстбруком»

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает новобранцев и Денниса Шредера более ценными игроками, чем .

Беверли перешел в калифорнийскую команду в обмен на и . Шредер являлся свободным агентом и подписал однолетний контракт на 2,64 миллиона долларов.

«Патрик Беверли, ставший теперь игроком «Лейкерс», за два года побывал в четырех командах. Деннис Шредер пришел с рынка свободных агентов, на котором больше никого не осталось. Он чуть ли не приполз обратно в «Лейкерс». Тем не менее оба подписания хорошие, потому что оба игрока – это усиление по сравнению с Расселлом Уэстбруком. Грустная правда», – написал Бэйлесс в твиттере.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)