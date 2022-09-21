Роберт Сарвер объявил, что начал искать покупателей для «Санз» и «Меркьюри»

Владелец «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА) объявил, что начал процесс продажи обоих клубов.

«Слова, о которых я глубоко сожалею, затмевают почти два десятилетия создания организаций, которые объединяли людей и укрепляли Финикс благодаря объединяющей силе профессионального мужского и женского баскетбола.

Как верующий человек, я верю в искупление и путь к прощению. Я ожидал, что отстранение на один год даст мне время, чтобы сосредоточиться, загладить свою вину и устранить личные разногласия с командами, которые я и большое количество болельщиков любим.

Но в нынешней не прощающей ошибки атмосфере стало понятно, что это больше невозможно, и произнесенное в прошлом перевешивает все хорошее, что я сделал или еще мог бы сделать. По этим причинам я начинаю искать покупателей для «Санз» и «Меркьюри», – говорится в заявлении Сарвера.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. Бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?