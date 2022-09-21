Дрэймонд Грин: «Такой человек, как Роберт Сарвер, не может продолжать представлять нас. Это полный бред»

Форвард выразил недовольство решением лиги, принятым по результатам расследования в отношении владельца «Финикса» .

«Неужели, когда через год он вернется на свою должность, все будет как прежде? Эти парни должны развидеть все, что они только что видели и слышали? Они должны продолжить спокойно работать с этим парнем?

Я уважаю позицию, которую Адам Сильвер занимает на протяжении многих лет, но итоги расследования должны были быть другими. Такой человек, как Роберт Сарвер, не может продолжать представлять нас. Это полный бред.

Он не может представлять людей, имея такие взгляды, разговаривая с людьми так, как он разговаривал, и обращаясь с афроамериканцами и женщинами так, как он обращался. Это ненормально», – сказал Грин.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. Бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?