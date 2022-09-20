«Я прошу провести голосование». Дрэймонд Грин призвал владельцев клубов заставить Сарвера продать «Финикс»

Форвард призвал владельцев клубов НБА провести голосование, чтобы заставить владельца «Финикса» продать команду.

«Я прошу провести голосование.

Я немного озадачен. В следующем сезоне мы выйдем на арену, «Санз» выйдут на арену, он будет сидеть в первом ряду, и мы просто продолжим играть. Единственное, что я хочу — объясните мне, почему так получилось, что можно избавиться от Дональда Стерлинга, но невозможно заставить Роберта Сарвера продать клуб после того, что мы прочитали?

Я прошу провести голосование. Если это единственный способ, то давайте посмотрим на цифры», – сказал Грин.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. Бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?