Бывший игрок «Бостона» Того Палацци ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Палацци был выбран «Селтикс» на драфте 1954 года под 5-м номером.

В 1956 году «кельты» в середине сезона продали Палацци в «Сиракьюз», чтобы освободить место в заявке под Билла Расселла (2-й номер драфта-1956), чей дебют в НБА пришелся только на декабрь из-за Олимпийских игр в Мельбурне.

В дебютный сезон за «Бостон», который принес команде первый в истории титул, Расселл заселялся в отели под фамилией Палацци, потому что номера бронировали и распределяли между игроками перед сезоном на весь год.

Расселл умер 31 июля в возрасте 88 лет.

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