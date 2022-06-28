«Юта» назначит главным тренером Уилла Харди

Теги переходы Бостон Име Удока НБА Юта Уилл Харди Баскетбол

Старший ассистент «Бостона» Уилл Харди близок к назначению главным тренером «Юты», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

34-летний специалист считается одним из самых перспективных молодых тренеров в лиге на сегодняшний день. 

Харди присоединился к штабу Име Удоки в «Селтикс» прошлым летом и помог команде дойти до финала НБА.

До этого он провел 10 лет в «Сан-Антонио», пройдя путь от видеокоординатора до ассистента главного тренера.

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