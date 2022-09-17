Мэр Финикса критически отозвалась о Сарвере, город может ввести санкции против владельца «Санз»

Мэр Финикса Кейт Галлего выступила с заявлением по итогам расследования НБА в отношении владельца «Санз» и «Меркьюри» .

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. Бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

«Как и многие в нашем сообществе, мы потрясены действиями Сарвера, которые подтверждены независимым расследованием НБА. Мы крайне разочарованы, узнав об ужасных вещах, которые были допущены внутри организации, и об отсутствии гарантий по защите жертв этих действий и привлечения виновных к ответственности.

«Санз» известны миллионам людей по всему миру, клуб представляет наш город и регион, у него большая группа поддержки. Недопустимо, чтобы руководство организации ассоциировалось с мерзкими действиями, подробно описанными в отчете. Мы обеспокоены существованием в клубе культуры, которая допускала повторение этих действий, а также – в большей степени – неэффективными дисциплинарными мерами», – говорится в заявлении Гальего.

По словам Гальего, она и городской совет Финикса попросили своих сотрудников изучить потенциальные санкции, которые можно ввести против Сарвера.

Глава Финикса также призвала НБА «принять все меры, необходимые для прекращения подобного поведения, и реформировать культуру, которая позволяла совершать такие действия».

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?