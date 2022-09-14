Франция 2-й раз подряд избежала вылета с Евробаскета, когда соперник вел 77:75 и бросал штрафные в концовке

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Сборная Франции во второй раз подряд добивается победы в плей-офф Евробаскета-2022, уступая в концовке.

В 1/4 финала французы одолели сборную Италии (93:85, ОТ). Итальянская команда вела 77:75 за 16,3 секунды до конца четвертой четверти. Симоне Фонтеккьо не реализовал два штрафных, а Томас Эртель перевел игру в дополнительное время.

Ранее такая же ситуация была в матче 1/8 финала против Турции. Джеди Осман промазал два штрафных при 77:75 за 12,2 секунды до сирены, после чего Руди Гобер забил спасительный путбэк-данк, а Франция победила в овертайме – 87:86.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

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