Франция 2-й раз подряд избежала вылета с Евробаскета, когда соперник вел 77:75 и бросал штрафные в концовке

Сборная Франции во второй раз подряд добивается победы в плей-офф Евробаскета-2022, уступая в концовке.

В 1/4 финала французы одолели сборную Италии (93:85, ОТ). Итальянская команда вела 77:75 за 16,3 секунды до конца четвертой четверти. не реализовал два штрафных, а перевел игру в дополнительное время.

Ранее такая же ситуация была в матче 1/8 финала против Турции. промазал два штрафных при 77:75 за 12,2 секунды до сирены, после чего забил спасительный путбэк-данк, а Франция победила в овертайме – 87:86.

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