«Панатинаикос» ведет переговоры с Матеушем Пониткой

Греческий стал третьим клубом, проявившим интерес к форварду сборной Польши Матеушу Понитке (29 лет, 198 см).

Понитка связан контрактом с итальянской «Реджо-Эмилией», но может воспользоваться опцией досрочного расторжения, если получит предложение от клуба Евролиги.

Ранее сообщалось об интересе к польскому форварду со стороны и .

«Панатинаикос» не собирается вступать в какие-либо переговоры с «Реджо-Эмилией» и хочет, чтобы 29-летний игрок сам договорится с итальянским клубом о переходе, сообщает Eurohoops.

Понитка провел предыдущие три сезона за «Зенит». В Евролиге-21/22 поляк набирал 4,7 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?