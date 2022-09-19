Дэрил Мори: «При подборе игроков рассматриваю фактор того, способны ли они играть в Филадельфии»

Президент «Сиксерс» заявил, что после начала работы в клубе из Филадельфии при рассмотрении кандидатов на переход в его списке возник новый важный оценочный фактор.

Мори не стал называть конкретных имен, но с высокой вероятностью повлиявшим на его подход игроком оказался , который отказался играть за «76-х» в прошлом сезоне.

«Я бы сказал, что самым большим сюрпризом для меня стали игроки, которые не могут здесь играть. На самом деле для меня это не очень хорошо. Чем больше вариантов, тем лучше. Но я начинаю учиться, и скажу, что мне все-таки нравится этот фактор в Филадельфии, потому что заставляет команду выдавать максимум. И я заметил это не только по нам, но и по «Иглз» с «Филлис».

Работая в Хьюстоне, никогда не понимал, когда люди говорили: «Чтобы играть в Филадельфии, нужно иметь особый настрой». Особый настрой необходим, чтобы играть, наверное, разве что в Нью-Йорке. Хотя не все так однозначно. Признаться, я могу говорить только за Филадельфию, потому что здесь столкнулся с этим на личном опыте. Теперь я действительно обращаю внимание на мышление игроков. Смогут ли они выступать в Филадельфии? Здесь все не так, как в других местах», – заявил Мори.

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