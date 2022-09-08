Джош Гидди: «Не мог поверить, когда увидел рейтинг Патрика Миллса в 2К»

Австралийский разыгрывающий «Оклахомы» считает, что разработчики симулятора NBA 2K выставили неоправданно низкий рейтинг его соотечественнику Патрику Миллсу из .

«Не мог поверить, когда увидел рейтинг в 2К. Пришлось перечитать трижды, прежде чем я все же убедился в том, что правильно все понял. 72 – очень странное решение», – заявил Гидди.

Среди австралийцев сам Гидди (82) уступает лишь еще одному игроку «Нетс» (83).

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