Джош Гидди: «Не мог поверить, когда увидел рейтинг Патрика Миллса в 2К»

Австралийский разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди считает, что разработчики симулятора NBA 2K выставили неоправданно низкий рейтинг его соотечественнику Патрику Миллсу из «Бруклина».
«Не мог поверить, когда увидел рейтинг Патрика Миллса в 2К. Пришлось перечитать трижды, прежде чем я все же убедился в том, что правильно все понял. 72 – очень странное решение», – заявил Гидди.
Среди австралийцев сам Гидди (82) уступает лишь еще одному игроку «Нетс» Бену Симмонсу (83).
Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы
NBA 2K23