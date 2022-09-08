Джош Гидди: «Не мог поверить, когда увидел рейтинг Патрика Миллса в 2К»

Теги Бруклин НБА Оклахома-Сити Патрик Миллс Бен Симмонс NBA 2K Джош Гидди Баскетбол

Австралийский разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди считает, что разработчики симулятора NBA 2K выставили неоправданно низкий рейтинг его соотечественнику Патрику Миллсу из «Бруклина».

«Не мог поверить, когда увидел рейтинг Патрика Миллса в 2К. Пришлось перечитать трижды, прежде чем я все же убедился в том, что правильно все понял. 72 – очень странное решение», – заявил Гидди.

Среди австралийцев сам Гидди (82) уступает лишь еще одному игроку «Нетс» Бену Симмонсу (83).

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