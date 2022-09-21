Деян Бодирога: «Пришло время вывести Евролигу на новый уровень»

Новый президент Евролиги Деян Бодирога во время ежегодной встречи с представителями профсоюза игроков заявил, что пришло время вывести лигу на новый уровень.

«После 22 лет, в течение которых мы наблюдали рост этой лиги, пришло время вывести ее на новый уровень. Это новое начало, и вы являетесь фундаментальной частью будущего развития турнира.

Игроки являются настоящими звездами этой игры, и мы продолжим работать над тем, чтобы повысить ваш авторитет на площадке и за ее пределами. Я хочу пожелать вам и всем вашим партнерам по команде здорового и успешного сезона», – сказал Бодирога.

Золото взяла самая управляемая команда Евробаскета – Испания. Экс-тренер «Химок» Серджо Скариоло доминирует