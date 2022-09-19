«Реал» из-за убытков планирует сократить бюджет, включая зарплаты игроков

из-за убытков по итогам сезона-21/22 планирует сократить бюджет на новый сезон, что затронет зарплаты игроков.

Мадридцы закрыли прошлый сезон с убытками в размере 31 миллион евро (худший результат в истории клуба) и намерены сократить расходы в следующем сезоне.

Финансовое руководство чемпионов Испании вынуждено сократить бюджет с 41 миллиона евро в сезоне-21/22 до 32 миллионов в сезоне-22/23, включая сокращение заработной платы на 22%.

Суммарные убытки испанского гранда с 2018 года составляют 102,8 миллиона.

«Реал» в межсезонье подписал Джанана Мусу, Марио Хезоню, Петра Корнели и Серхио Родригеса.

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший