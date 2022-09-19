Мирослав Радулица: «Я не завершаю карьеру и готовлюсь к новому сезону»

Центровой Мирослав Радулица опроверг информацию о том, что вместе игры в баскетбол решил отправиться в путешествие по США вместе с сербской рок-группой YU Grupa.

«Как-то я рассказывал, что после завершения карьеры проеду по Трассе 66 на мотоцикле. Мне нравится идея Зики Джеликса и Боско Кукича с турне, вопрос только в том, будет ли это во время паузы или по ходу сезона? Если по ходу сезона, то я точно не поеду. Если во время отпуска, то в этом нет ничего плохого.

Я тренируюсь каждый день, больше, чем когда-либо. Еще никогда не был в лучшей форме. Готов к новым вызовам. Не припомню, чтобы столько тренировался, даже когда мне было 20 лет.

Жду предложений. Я не привередлив, сумма контракта также не является приоритетом. Я жду подходящей возможности, которая будет соответствовать моему возрасту, опыту и тому, чего я хочу в жизни», – заявил Радулица.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других