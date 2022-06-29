Российский фотограф Анна Шамина выиграла конкурс ФИБА, но не получила работу из-за незнания английского

Российский фотограф Анна Шамина стала победительницей конкурса , главным призом в котором была работа на женском чемпионате мира 2022 года в Сиднее.

По словам девушки, ей отказали в работе из-за недостаточного знания английского языка.

«Конечно, немного обидно, что не смогла получить эту работу из-за того, что слабо владею английским языком. Зато после этой новости сразу же побежала к репетитору.

Для меня более важно то, что мое портфолио было отмечено ФИБА как лучшее. Организаторы предпочли мне не менее классного фотографа, но мы еще «поборемся», так как организаторы сказали, что всегда готовы работать со мной.

Интересно, что мои работы относятся к баскетболу 3х3, хотя сам чемпионат мира будет по 5х5. Я очень хотела отослать свои работы с матча ЦСКА — «Зенит», на который меня позвал медиадиректор петербургского клуба Александр Невзгода, но все-таки в баскетболе 3х3 больше видны эмоции, да и в кадре всегда меньше лишнего», – рассказала Анна.

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Фото: Анна Шамина.