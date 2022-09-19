Кайри Ирвинг – о сухом поражении от «Бостона»: «Это должно было случиться именно так. Мотивация, бро»

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Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что поражение 0-4 в серии первого раунда плей-офф-2022 с «Селтикс» придаст команде мотивации в новом сезоне.

«Это должно было случиться именно так. Мотивация, бро. Нам был нужен этот унизительный опыт, особенно в соперничестве «Селтикс». К этому все было готово.

Мы увидимся с ними снова, нам придется. Они снова будут там, они встанут у нас на пути», – заявил Ирвинг.

Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама

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