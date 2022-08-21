Роберт Уильямс полностью восстановил колено

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Центровой «Бостона» Роберт Уильямс полностью восстановился после травмы и готов к выступлению в следующем сезоне.

В конце марта Уильмс перенес операцию после разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф-2022 и играл через боль.

После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры.

По информации Mass Live, сейчас не существует никаких опасений по поводу готовности колена к постоянным нагрузкам.

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