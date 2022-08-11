«Селтикс» не намерены обменивать Роберта Уильямса в сделке по Дюрэнту

Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт готов перейти в «Бостон», если в команде останется защитник Маркус Смарт.
Комментируя новость, обозреватель NBC Sports Курт Хелин рассказал о планах «Селтикс» в отношении центрового Роберта Уильямса.
«Даже без Смарта (или Роберта Уильямса, который по информации источников недоступен для обмена) предложение «Селтикс» вокруг Джейлена Брауна может стать лучшим из всех, что только предложат «Нетс», – информирует Хелин.
В минувшем сезоне 24-летний Уильямс набирал в среднем 10,0 очка, 9,7 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за игру.
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