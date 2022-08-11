«Селтикс» не намерены обменивать Роберта Уильямса в сделке по Дюрэнту

Форвард «Нетс» готов перейти в , если в команде останется защитник .

Комментируя новость, обозреватель NBC Sports Курт Хелин рассказал о планах «Селтикс» в отношении центрового .

«Даже без Смарта (или Роберта Уильямса, который по информации источников недоступен для обмена) предложение «Селтикс» вокруг Джейлена Брауна может стать лучшим из всех, что только предложат «Нетс», – информирует Хелин.

В минувшем сезоне 24-летний Уильямс набирал в среднем 10,0 очка, 9,7 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за игру.

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