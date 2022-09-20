Энтони Эдвардс оштрафован на 40 000 долларов за насмешки над геями

оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты» на 40 000 долларов за «оскорбительные и неуважительные выражения» в социальных сетях.

«Игрок признал, что вел себя неподобающе», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

11 сентября Эдвардс опубликовал в Instagram видео, на котором он насмехается над геями. Баскетболист снял на камеру компанию мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которые обнимались на улице.

«Посмотрите на этих педиков», – произнес Эдвардс на видео.

Запись быстро распространилась по сети и вызвала неоднозначную реакцию общественности. Игроку пришлось извиниться.

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