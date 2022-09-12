«Посмотрите на этих педиков». Энтони Эдвардса раскритиковали за насмешки над геями

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Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс опубликовал в инстаграме видео, на котором насмехается над геями.

Баскетболист снял на камеру компанию мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которые обнимались на улице.

«Посмотрите на этих педиков», – произнес Эдвардс на видео.

Запись быстро распространилась по сети и вызвала неоднозначную реакцию общественности. Игроку пришлось извиниться.

«Мои слова были незрелыми, обидными и неуважительными. Мне очень жаль. Ни для меня, ни для кого-либо неприемлемо использовать наш язык для оскорблений. Этому нет никакого оправдания. Меня воспитывали лучше!» – написал Эдвардс в твиттере.

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