«Миннесота» – о насмешках Эдвардса над геями: «Мы разочарованы, приносим извинения»

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Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс опубликовал в инстаграме видео, на котором насмехается над геями.

Запись быстро распространилась по сети и вызвала неоднозначную реакцию общественности. Игроку пришлось извиниться.

Президент «Вулвс» Тим Коннелли выступил с официальным заявлением от лица клуба.

«Мы разочарованы словами и действиями Энтони Эдвардса в социальных сетях. «Тимбервулвс» стремятся быть инклюзивной и открытой организацией для всех. Мы приносим извинения за оскорбление, которое задело многих», – говорится в заявлении Коннелли.

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