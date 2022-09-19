Карим Абдул-Джаббар: «Эдвардс может исправиться лишь за счет добровольных общественных работ с ЛГБТ-организациями»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар отреагировал на гомофобное высказывание защитника «Миннесоты» .

«Было бы легко отмахнуться от этой истории, ссылаясь на незрелость Эдвардса – ему всего 21 год – если бы не тот факт, что мы видели множество случаев, когда известные спортсмены и владельцы клубов изрыгали расизм, женоненавистничество и анти-ЛГБТК+ настроения. Это наносит ущерб спорту в целом и командам в частности, а также возрождает старый стереотип о тупом, агрессивном спортсмене.

Но что более важно, это укрепляет предубеждение против группы людей, и это предубеждение часто приводит к ограничению прав и насилию. Не думаю, что извинений, какими бы искренними они ни были, достаточно. Эдвардс должен возместить ущерб за счет добровольных общественных работ с ЛГБТК+ организациями, особенно с молодежными группами, чтобы выказать им свою поддержку. Если он не в состоянии предпринять такое усилие, чтобы действительно помочь, то его извинения бессмысленны», – написал Абдул-Джаббар.

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