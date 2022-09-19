Деннис Шредер: «Общался с «Лейкерс» последние 3 месяца, не хотел торопиться»

Разыгрывающий Деннис Шредер поделился ожиданиями от совместного выступления со звездным форвардом за «Лейкерс».

Недавно Шредер договорился с «Лейкерс» о годовом контракте на 2,6 миллиона долларов. Ранее он выступал за эту команду вместе с Джеймсом в сезоне-2020/21.

«Я разговаривал с ним. Не могу дождаться возвращения. На этот раз я хочу бороться за титул. Леброн сказал, что рад снова меня видеть. Мы не закончили наши дела. В том сезоне, когда я играл там, матчи проходили без болельщиков. Игроки не выступали из-за коронавируса.

Надеюсь, в этом году все будут здоровы, и тогда мы поборемся за что-нибудь. Я общался с последние три месяца. Я знал, что возвращаюсь, но не хотел торопиться», – сказал Шредер.

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