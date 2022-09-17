Деннис Шредер подпишет с «Лейкерс» годовой контракт на 2,64 млн долларов

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер (29 лет, 191 см) планирует вернуться в , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Согласно источнику, стороны договорились о годовом контракте на 2,64 миллиона долларов.

Шредер выступал за «Лейкерс» в сезоне-2020/21. Баскетболист не сумел договориться с клубом по условиям нового соглашения и перешел в «Бостон».

Перед дедлайном «Селтикс» обменяли Шредера в «Хьюстон». В 15 матчах за «Рокетс» его средние показатели составили 10,9 очка, 5,9 передачи и 3,3 подбора.

Шредер помог сборной Германии дойти до полуфинала Евробаскета-2022, где она проиграла Испании (91:96). В воскресенье, 18 сентября, Германия встретится с Польшей в матче за бронзовые медали Евробаскета. Показатели Шредера на турнире – 21,6 очка, 7,3 передачи и 2,4 подбора в среднем за матч.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера