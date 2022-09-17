«Чертовски рад твоему возвращению». Леброн отреагировал на новость о подписании Шредера

Разыгрывающий Деннис Шредер возвращается в «Лейкерс». Стороны договорились о годовом контракте на 2,64 миллиона долларов.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на новость.

«О да! Чертовски рад твоему возвращению. Ты именно такой (на фотографии показывает на надпись «Лейкерс» на груди Шредера – Sports.ru). Погнали!», – написал Джеймс.

Шредер выступал за «Лейкерс» в сезоне-2020/21. Баскетболист не сумел договориться с клубом по условиям нового соглашения и перешел в «Бостон».

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