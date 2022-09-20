Управленец НБА: «Хит» с Гэйбом Винсентом смотрелись лучше, чем с Лаури»

Неназванный управленец НБА считает, что в прошлом сезоне показывал лучшую игру, когда стартового разыгрывающего заменял 26-летний .

«Посмотрите, как «Хит» играли в плей-офф в прошлом сезоне. Маленькая грязная тайна заключается в том, что они были лучше с Винсентом на паркете, чем с Лаури.

Будем справедливы к Кайлу, он не был полностью здоров, тут все очевидно. Но с другой стороны, они были и правда хороши с Винсентом. Он не творил каких-то невероятных вещей, но исправно доставлял мяч Джимми Батлеру и вовремя уходил с дороги, а затем отрабатывал в защите на другой половине площадки. Он отлично выполнял свою роль в качестве резервиста», – заявил менеджер.

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