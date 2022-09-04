Тим Хардуэй: «Кайл Лаури не толстый, он носит защитные шорты из американского футбола»

Экс-звезда ответил на критику разыгрывающего команды по поводу лишнего веса.

«Кайл Лаури не толстый. У него нет лишнего веса. Он носит защитиные шорты из американского футбола, чтобы казаться больше. Он намного стройнее, чем вы думаете. Я давно говорю это людям. И все такие: «Нет, у него лишний вес». Это не так. Ему просто нужно оставаться здоровым, чтобы хорошо играть», – заявил Хардуэй.

36-летний Лаури в минувшем сезоне набирал 13,4 очка, 7,5 передачи и 4,5 подбора в среднем за игру. Это его худший сезон с точки зрения статистики за последние 9 лет.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов