Тим Хардуэй: «Кайл Лаури постоянно симулирует, поэтому получает травмы»

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Экс-звезда «Майами» Тим Хардуэй призвал разыгрывающего команды Кайла Лаури перестать заниматься флоппингом.

«Ему нужно перестать падать. Он получает травмы из-за этого. Мне нравится игра Кайла, но я просто хочу, чтобы он перестал симулировать. Ему нужно свести это к минимуму. Когда вы постоянно падаете на паркет, да, вы получите травму. Это действительно не позволяет ему оставаться в строю.

Перестань постоянно симулировать. «Хит» нужен разыгрывающий. Они не хотят, чтобы ты сидел на скамейке. Им нужно, чтобы ты был на площадке и выступал на самом высоком уровне, как ты делал это в «Торонто», – заявил Хардуэй.

В минувшем плей-офф 36-летний Лаури провел только 10 матчей из 18, набирая в среднем 7,8 очка, 4,7 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата.

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