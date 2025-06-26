Шэмс Чарания: «Цель Кевина Дюрэнта и «Рокетс» – чтобы он завершил карьеру в «Хьюстоне»
Кевин Дюрэнт рассчитывает провести остаток карьеры в «Хьюстоне».
«На данный момент цель Кевина Дюрэнта и «Рокетс» – чтобы он завершил карьеру в «Хьюстоне». Рано или поздно в это межсезонье они обсудят продление контракта.
Кевин Дюрэнт, насколько я понимаю, был в восторге от перехода в «Хьюстон» и возможности играть вместе с Алпереном Шенгюном, Аменом Томпсоном, Джабари Смитом, Ридом Шеппардом. У них много молодых игроков, в том числе Тари Исон, а Име Удока – тренер, с которым он хорошо знаком по сборной США и по «Нетс». Они испытывают взаимное уважение», – рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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