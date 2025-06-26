«Бруклин» обменял 36-й пик в «Финикс»

«Финикс» приобрел третий пик во втором раунде драфта-2025.

«Бруклин » отдал 36-й пик на сегодняшнем драфте «Финиксу » в обмен на два будущих пика во втором раунде, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Теперь в распоряжении «Санз» есть 36-й, 52-й и 59-й пики.