«Бруклин» обменял 36-й пик в «Финикс»
«Финикс» приобрел третий пик во втором раунде драфта-2025.
«Бруклин» отдал 36-й пик на сегодняшнем драфте «Финиксу» в обмен на два будущих пика во втором раунде, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Теперь в распоряжении «Санз» есть 36-й, 52-й и 59-й пики.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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