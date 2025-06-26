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«Бруклин» обменял 36-й пик в «Финикс»

«Финикс» приобрел третий пик во втором раунде драфта-2025.

«Бруклин» отдал 36-й пик на сегодняшнем драфте «Финиксу» в обмен на два будущих пика во втором раунде, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Теперь в распоряжении «Санз» есть 36-й, 52-й и 59-й пики.

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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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