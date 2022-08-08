Кайл Лаури: «Раньше меня задевало, когда называли толстым, теперь все равно»

Разыгрывающий «Хит» рассказал о том, как реагирует на выпады болельщиков, которые критикуют его из-за комплекции.

«Раньше меня сильно задевало, когда называли толстым. Раньше меня это беспокоило, буду честен. Это было проблемой.

Теперь же мне все равно», – заявил Лаури.

36-летний Лаури в минувшем сезоне набирал 13,4 очка, 7,5 передачи и 4,5 подбора в среднем за игру. Это его худший сезон с точки зрения статистики за последние 9 лет.

По словам Лаури, падение уровня игры связано с семейной проблемой.

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