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Влад Голдин подпишет двусторонний контракт с «Хит»

Российский центровой продолжит карьеру в «Хит» .

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Голдин (24 года, 216 см) договорился о двустороннем контракте с «Майами». Это означает, что игрок будет выступать за клуб в Летней лиге и готовиться с командой к следующему сезону. Двустороннее соглашение дает возможность игроку выступить в 50 из 82 матчей регулярного сезона (а часть времени провести в G-лиге). В случае если игрок хорошо проявит себя, двусторонний контракт меняют на полноценное соглашение. 

Голдина не выбрали на драфте-2025.

Последний сезон Голдин отыграл в Мичигане, где набирал в среднем 16,6 очка, 7 подборов, 1,1 передачи и 1,4 блока. До этого он провел три года в университете Флорида-Атлантик.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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