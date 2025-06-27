Влад Голдин подпишет двусторонний контракт с «Хит»
Российский центровой продолжит карьеру в «Хит» .
Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Голдин (24 года, 216 см) договорился о двустороннем контракте с «Майами». Это означает, что игрок будет выступать за клуб в Летней лиге и готовиться с командой к следующему сезону. Двустороннее соглашение дает возможность игроку выступить в 50 из 82 матчей регулярного сезона (а часть времени провести в G-лиге). В случае если игрок хорошо проявит себя, двусторонний контракт меняют на полноценное соглашение.
Голдина не выбрали на драфте-2025.
Последний сезон Голдин отыграл в Мичигане, где набирал в среднем 16,6 очка, 7 подборов, 1,1 передачи и 1,4 блока. До этого он провел три года в университете Флорида-Атлантик.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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