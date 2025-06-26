Эмил Райкович – новый главный тренер «Тофаша»

Бывший главный тренер ЦСКА возглавил «Тофаш».

Эмил Райкович назначен главным тренером «Тофаша ». 46-летний македонский специалист начнет подготовку турецкой команды к сезону Лиги чемпионов-2025/26 и национальному чемпионату.

Райкович тренировал московский ЦСКА с 2022 по 2024 год. До этого он работал в саратовском «Автодоре» и «Астане».