Эмил Райкович – новый главный тренер «Тофаша»
Бывший главный тренер ЦСКА возглавил «Тофаш».
Эмил Райкович назначен главным тренером «Тофаша». 46-летний македонский специалист начнет подготовку турецкой команды к сезону Лиги чемпионов-2025/26 и национальному чемпионату.
Райкович тренировал московский ЦСКА с 2022 по 2024 год. До этого он работал в саратовском «Автодоре» и «Астане».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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