Андрей Кириленко о попадании Егора Демина в «Бруклин»: «Тот случай, когда игрок и клуб подходят друг другу»

Андрей Кириленко считает, что «Бруклин» – оптимальный вариант для Егора Демина.

- Почти все эксперты прочили Демину место в начале второй десятки, но его выбрали восьмым. Большой сюрприз?

– Нет. Я изначально считал, что его диапазон – номера с 5-го по 15-й. А для попадания в первую десятку было необходимо, чтобы он подходил команде. И «Бруклин » стал для него оптимальным вариантом. Молодая команда, в которой нет настоящего разыгрывающего, европейский тренер. Следующий шаг для «Нетс» – попробовать использовать Егора в стартовой пятерке. Здесь именно тот случай, когда игрок и клуб подходят друг другу.

- В «Бруклине» нет настоящей опытной звезды, играя с которой было бы проще прогрессировать. Наверное, не самый лучший факт для Демина.

– В этом плане, конечно, отличным вариантом стал бы «Сан-Антонио» с Крисом Полом. Или Майк Конли, который в «Миннесоте» проявил себя как хороший ментор. С другой стороны, вовсе не факт, что звездный игрок будет готов кого-то обучать. Вполне возможно, что он будет зациклен на своей игре.

Зная НБА как лигу, могу сказать, что есть несколько вариантов для прогресса. Первый – вариант «Оклахомы». Чемпионская команда, в которой ты будешь пробиваться в состав через скамейку запасных. Приблизительно то же самое у меня было в «Юте». Во второй половине 90-х она дважды играла в финалах НБА. Привыкла постоянно быть в плей-офф, в составе были суперзвезды, и тебе через спарринги внутри команды нужно добывать себе место и надеяться на удачу. У меня это получилось.

Второй вариант – в команде, которая тебя выбрала, есть ветеран, который может следить за тобой и в чем-то подсказывать. В ней ты не спеша прогрессируешь шаг за шагом. А есть вариант прошлогоднего «Вашингтона», где результат неважен, и тебя сразу бросают на площадку. Это произошло с Кулибали и Сарром. Им никто ничего не подсказывал, они карабкаются и сами стараются найти свой путь, набираясь опыта. Первые игры будут ужасными, потом получше, а к концу сезона ты уже знаешь, с кем и как играть. Кто-то начинает расти быстро, кто-то медленнее.

- Что нужно Демину, чтобы стать стартовым разыгрывающим «Бруклина»?

– Найти спокойное жилье поближе к тренировочному центру и спокойно начать летнюю подготовку. На нем лежат огромная ответственность и большие ожидания – как собственные, так и тех, кто находится вокруг него. Но надо поступить так, как когда-то сказал Андрей Аршавин: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Необходимо все отбросить, сосредоточиться на баскетболе и спокойно, методично работать дальше. Да, наверняка будут провалы, косяки, неудачные игры – это нормально. Но у Егора отличные данные, светлая голова, есть должная поддержка родителей. Остается только работать, работать и еще раз работать. Ему есть, к кому обратиться за советом, есть те, кто всегда готов ему что-то подсказать. Все остальное он способен сделать сам. Тем приятнее будет весь путь, который ему предстоит пройти, – сказал президент РФБ.