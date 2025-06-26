Сегодня состоится второй раунд драфта НБА-2025
Сегодня в Бруклине продолжится драфт НБА 2025 года.
В «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, состоится второй раунд 79-го драфта НБА.
Второй раунд драфта НБА-2025:
31. «Миннесота»
32. «Бостон»
33. «Шарлотт»
34. «Шарлотт»
35. «Филадельфия»
36. «Бруклин»
37. «Детройт»
38. «Индиана»
39. «Торонто»
40. «Новый Орлеан»
41. «Голден Стэйт»
42. «Сакраменто»
43. «Юта»
44. «Оклахома»
45. «Лейкерс»
46. «Орландо»
47. «Милуоки»
48. «Мемфис»
49. «Кливленд»
50. «Нью-Йорк»
51. «Клипперс»
52. «Финикс»
53. «Юта»
54. «Индиана»
55. «Чикаго»
56. «Мемфис»
57. «Орландо»
58. «Кливленд»
59. «Хьюстон»
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2024 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
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