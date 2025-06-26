Сегодня состоится второй раунд драфта НБА-2025

Сегодня в Бруклине продолжится драфт НБА 2025 года.

В «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, состоится второй раунд 79-го драфта НБА. Второй раунд драфта НБА-2025: 31. «Миннесота» 32. «Бостон» 33. «Шарлотт» 34. «Шарлотт» 35. «Филадельфия» 36. «Бруклин» 37. «Детройт» 38. «Индиана» 39. «Торонто» 40. «Новый Орлеан» 41. «Голден Стэйт» 42. «Сакраменто» 43. «Юта» 44. «Оклахома» 45. «Лейкерс» 46. «Орландо» 47. «Милуоки» 48. «Мемфис» 49. «Кливленд» 50. «Нью-Йорк» 51. «Клипперс» 52. «Финикс» 53. «Юта» 54. «Индиана» 55. «Чикаго» 56. «Мемфис» 57. «Орландо» 58. «Кливленд» 59. «Хьюстон»