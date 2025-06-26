4

Сегодня состоится второй раунд драфта НБА-2025

Сегодня в Бруклине продолжится драфт НБА 2025 года.

В «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, состоится второй раунд 79-го драфта НБА.

Второй раунд драфта НБА-2025:

31. «Миннесота»

32. «Бостон»

33. «Шарлотт»

34. «Шарлотт»

35. «Филадельфия»

36. «Бруклин»

37. «Детройт»

38. «Индиана»

39. «Торонто»

40. «Новый Орлеан»

41. «Голден Стэйт»

42. «Сакраменто»

43. «Юта»

44. «Оклахома»

45. «Лейкерс»

46. «Орландо»

47. «Милуоки»

48. «Мемфис»

49. «Кливленд»

50. «Нью-Йорк»

51. «Клипперс»

52. «Финикс»

53. «Юта»

54. «Индиана»

55. «Чикаго»

56. «Мемфис»

57. «Орландо»

58. «Кливленд»

59. «Хьюстон»

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2024 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoдрафт НБА
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» обменяли 55-й пик драфта на 45-й
7сегодня, 17:10
11 быстрых мыслей про драфт-2025
3сегодня, 17:00Трибуна
«Юта» не входила в число предпочтительных вариантов Эйса Бэйли на драфте
5сегодня, 16:26
Брайан Уиндхорст: «Люди смеются над драфт-пиками «Бруклина»
14сегодня, 16:12
Главные новости
Егор Демин: «Баскетбол – это место для творчества. Я хочу играть красиво»
120 минут назад
Дэн Гилберт планирует продать 15% акций «Кливленда»
232 минуты назад
Евгений Кафельников после выбора Егора Демина на драфте: «Теперь у меня еще больше будет интереса следить за НБА»
141 минуту назад
«Лейкерс» обменяли 55-й пик драфта на 45-й
7сегодня, 17:10
Дориан Финни-Смит планирует отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом
11сегодня, 16:45
Остин Ривз отказался от продления контракта с «Лейкерс» на 4 года и 89,2 млн долларов
26сегодня, 16:36
«Юта» не входила в число предпочтительных вариантов Эйса Бэйли на драфте
5сегодня, 16:26
Брайан Уиндхорст: «Люди смеются над драфт-пиками «Бруклина»
14сегодня, 16:12
Билл Симмонс о «Новом Орлеане»: «Один из пяти самых глупых обменов этого десятилетия»
14сегодня, 15:41
«У «Далласа» блестящее будущее». Эвери Джонсон отдал предпочтение Куперу Флэггу перед Лукой Дончичем
17сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэйн Бэйкон – болельщикам «Зенита»: «Это не прощание – это «до скорой встречи»
сегодня, 16:50
Сергей Кущенко: «В «Бруклине» есть все, чтобы алмаз Демин стал бриллиантом»
сегодня, 15:22
Купер Флэгг о 1-м номере драфта: «Мечта сбылась»
4сегодня, 14:15
Зоран Лукич: «Одна из первых вещей, над которыми Егор Демин будет работать – это физика»
8сегодня, 14:06
Андрей Кириленко: «Егор Демин – потенциально один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были»
7сегодня, 13:47
Эмил Райкович – новый главный тренер «Тофаша»
1сегодня, 13:28
Александр Платунов продолжит карьеру в МБА-МАИ
сегодня, 09:52
MVP финала Кубка ФИБА-Европа Мелвин Пантцар присоединился к «Уникахе» до 2030 года
сегодня, 09:42Фото
«Партизан» расстался с центровым Брэндоном Дэвисом
2сегодня, 09:15Фото
Евгений Минченко официально покинул МБА-МАИ
сегодня, 09:00Фото