Рамона Шелберн: «Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в качестве основного разыгрывающего»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Деннис Шредер Баскетбол

Эксперт ESPN Рамона Шелберн рассказала о статусе разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в качестве основного разыгрывающего.

Все-таки это игрок, который становился MVP, он заслужил уважительное отношение к себе», – сказала Шелберн в эфире ESPN.

Калифорнийский клуб в межсезонье выменял Патрика Беверли, а на прошлой неделе подписал еще одного первого номера Денниса Шредера.

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