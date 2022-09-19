Рамона Шелберн: «Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в качестве основного разыгрывающего»

Эксперт ESPN Рамона Шелберн рассказала о статусе разыгрывающего «Лейкерс» .

«Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в качестве основного разыгрывающего.

Все-таки это игрок, который становился MVP, он заслужил уважительное отношение к себе», – сказала Шелберн в эфире ESPN.

Калифорнийский клуб в межсезонье выменял , а на прошлой неделе подписал еще одного первого номера .

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