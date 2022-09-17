Беверли поддержал Уэстбрука на фоне слухов о переводе на скамейку

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли выступил в поддержку одноклубника Расселла Уэстбрука на фоне слухов о переводе MVP 2017 года на скамейку.

«Вы нагнетаете и выдаете желаемое за действительное. Эта хрень выглядит забавно. Мы говорим о будущем члене Зала славы», – написал Беверли в комментариях к соответствующему посту.

Калифорнийский клуб в межсезонье выменял Беверли, а на этой неделе договорился о подписании еще одного первого номера Денниса Шредера.

33-летний Уэстбрук последний раз начинал матчи на скамейке в дебютном сезоне в НБА, когда играл за «Тандер». В минувшем розыгрыше Расселл выходил в старте во всех 78 матчах.

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