«Лейкерс» могут перевести Расселла Уэстбрука на скамейку

всерьез рассматривают вариант с переводом звездного разыгрывающего на скамейку.

Об этом сообщают журналисты The Athletic Джован Буха и Сэм Эмик.

Калифорнийский клуб в межсезонье выменял , а на этой неделе договорился о подписании еще одного первого номера .

Отмечается, что новый главный тренер Дарвин Хэм имеет полную поддержку руководства «Лейкерс» на принятие любых решений по составу, которые считает необходимыми.

33-летний Уэстбрук последний раз начинал матчи на скамейке в дебютном сезоне в НБА, когда играл за «Тандер». В минувшем розыгрыше Расселл выходил в старте во всех 78 матчах.

Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы