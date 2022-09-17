«Лейкерс» могут перевести Расселла Уэстбрука на скамейку

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Деннис Шредер Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» всерьез рассматривают вариант с переводом звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука на скамейку.

Об этом сообщают журналисты The Athletic Джован Буха и Сэм Эмик.

Калифорнийский клуб в межсезонье выменял Патрика Беверли, а на этой неделе договорился о подписании еще одного первого номера Денниса Шредера.

Отмечается, что новый главный тренер Дарвин Хэм имеет полную поддержку руководства «Лейкерс» на принятие любых решений по составу, которые считает необходимыми.

33-летний Уэстбрук последний раз начинал матчи на скамейке в дебютном сезоне в НБА, когда играл за «Тандер». В минувшем розыгрыше Расселл выходил в старте во всех 78 матчах.

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