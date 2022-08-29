Густаво Айон: «Евролига очень близка по уровню игры к НБА»

Бывший игрок и европейских клубов Густаво Айон выразил свое мнение об уровне игры в Северной Америке и Старом Свете.

«Испытал огромную радость, которую невозможно описать словами, когда впервые подписал контракт с клубом НБА. Это можно только почувствовать самому. Сказал себе: «Вау, я добился того, о чем мечтал всю жизнь». НБА прекрасна... Я сменил четыре команды за три года. Но мне не хотелось переходить из одного клуба в другой.

В одной команде ты будешь играть, в другой нет. Это была неопределенность. Эмоциональная и спортивная нестабильность. Мне этого не хотелось. Мог провести в НБА хоть 15 лет, но хотел играть в баскетбол. Как-то меня сняли с самолета из-за состоявшегося обмена.

После приезда в Мадрид я играл на самом высоком уровне. Евролига очень близка по уровню к НБА. Когда дело доходит до маркетинга и развлечений, то здесь большая разница, но в спортивном отношении они очень близки. Мне хотелось быть там, быть частью этого. Я был важным игроком команды, сыграл роль во время завоевания всех трофеев», – сказал мексиканец.

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