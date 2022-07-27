«Реал» подписал однолетний контракт с Петром Корнели

«Реал» объявил о подписании однолетнего контракта с тяжелым форвардом Петром Корнели (26 лет, 211 см).

Корнели стал четвертым французом в мадридском клубе. В составе команды уже есть Венсан Пуарье, Гершон Ябуселе и Фабьен Козюр.

Корнели – 53-й номер драфта 2016 года. В минувшем сезоне играл за основу «Наггетс» и фарм-команду в Лиге развития.

В матчах G-лиги набирал 17,8 очка, 12,7 подбора, 2,9 передачи и 0,9 блок-шота в среднем за игру.

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