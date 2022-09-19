Джо Цай лично призывал Маркиффа Морриса подписать контракт с «Нетс»

в начале сентября подписал негарантированный контракт с форвардом .

По информации инсайдера Марка Стейна, переходить в «Нетс» 33-летнего Морриса призывал лично владелец клуба Джо Цай.

Если Маркифф останется в составе к первому матчу сезона-22/23, то соглашение станет гарантированным на 500 тысяч долларов.

Следующая важная дата в контракте Морриса – 10 декабря, когда соглашение может стать гарантированным на 1 миллион долларов.

Полностью гарантированным контракт может стать 10 января, когда подобный статус обретают все подобные соглашения в лиге.

В 17 матчах минувшего сезона за «Майами» Маркифф набирал 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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