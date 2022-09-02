Братья Николы Йокича посмеялись над Маркиффом Моррисом после его перехода в «Нетс»

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Страхиня и Неманя, родные братья центрового «Наггетс» Николы Йокича, отреагировали на переход Маркиффа Морриса в «Бруклин».

В ноябре прошлого года выступавший за «Хит» Моррис умышленно сфолил на Йокиче в центре площадки. Серб в ответ нанес оппоненту сильный удар плечом в область спины. Моррис оказался на паркете и через некоторое время его унесли с площадки на носилках.

Моррис пропустил большую часть регулярки с повреждением шеи и выпал из ротации «Майами».

«Он не выдержал легкого прикосновения! Слабак!

Теперь плачь в «Бруклине». Это было всего лишь легкое прикосновение. Плачь, малыш», – написали братья Йокича в твиттере.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду

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