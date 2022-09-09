Маркифф Моррис подписал с «Нетс» негарантированный контракт

подписал форварда (33 года, 206 см).

Заключенный контракт является негарантированным. Если Маркифф останется в составе к первому матчу сезона-22/23, то соглашение станет гарантированным на 500 тысяч долларов.

Следующая важная дата в контракте Морриса – 10 декабря, когда соглашение может стать гарантированным на 1 миллион долларов.

Полностью гарантированным контракт может стать 10 января, когда подобный статус обретают все подобные соглашения в лиге.

В 17 матчах минувшего сезона за «Майами» Маркифф набирал 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад