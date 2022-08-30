«Нетс» подпишут Маркиффа Морриса на год

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«Бруклин» подпишет соглашения с форвардом Маркиффом Моррисом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Игрок согласился на однолетний контракт и пройдет медосмотр в новой команде в ближайшее время.

В ноябре Моррис получил травму шеи в результате жесткого толчка со стороны Николы Йокича из «Наггетс». После этого он восстанавливался на протяжении четырех месяцев и потерял стабильное место в ротации «Майами».

В 17 матчах минувшего сезона 32-летний баскетболист набирал 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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