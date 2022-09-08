«Бруклин» подтвердил переход Маркиффа Морриса

на официальном сайте объявил о подписании форварда (33 года, 206 см).

«Нетс» не раскрывают подробности сделки. По инсайдерской информации, игрок согласился на 1-летний контракт.

В ноябре Моррис получил травму шеи в результате жесткого толчка со стороны Николы Йокича из «Наггетс». После этого он восстанавливался на протяжении четырех месяцев и потерял стабильное место в ротации «Майами».

В 17 матчах минувшего сезона НБА Маркифф набирал 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами