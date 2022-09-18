«Зенит» выиграл Кубок Кондрашина и Белова 2-й раз подряд

Теги ЦСКА Зенит Кубок Кондрашина и Белова Единая лига ВТБ Калеб Хоумсли Баскетбол

«Зенит» стал победителем Кубка Кондрашина и Белова-2022, который проходил в Санкт-Петербурге 17-18 сентября.

В финале турнира команда уверенно обыграла ЦСКА со счетом 79:58. Атакующий защитник «Зенита» Калеб Хоумсли стал самым результативным игроком встречи – 26 очков, 6 подборов и 6 передач.

Кубок Кондрашина и Белова впервые состоялся в 2002 году. Ранее в этом турнире участвовали сборные. Перед началом прошлого сезона Кубок был возрожден по инциативе «Зенита». В финале-2021 санкт-петербуржцы также справились с армейцами и стали победителем турнира.

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