Илона Корстин – о Суперкубке: «Рассматривали команды из Китая, вели переговоры с турецкими клубами»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Илона Корстин Партизан чемпионат Турции чемпионат Сербии чемпионат Китая Мега Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, как велась работа по подбору участников Суперкубка.

«Наша задача была сделать Суперкубок международным, и мы рассматривали разные команды: из Китая, вели переговоры с турецкими клубами. Но у всех сезоны начинаются в разное время, и мы не смогли именно по датам договориться. Потому что нам надо было сделать Суперкубок перед стартом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Расходы по перелету всех участников берет на себя лига. Мосспорт, с которым мы совместно проводим Суперкубок, берет на себя расходы по арене, размещению и питанию команд», – заявил Корстин.

В турнире сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ «Зенит»ЦСКАУНИКС и «Локомотив-Кубань», а также сербские клубы «Партизан» и «Мега».

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные