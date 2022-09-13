Илона Корстин – о Суперкубке: «Рассматривали команды из Китая, вели переговоры с турецкими клубами»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, как велась работа по подбору участников Суперкубка.

«Наша задача была сделать Суперкубок международным, и мы рассматривали разные команды: из Китая, вели переговоры с турецкими клубами. Но у всех сезоны начинаются в разное время, и мы не смогли именно по датам договориться. Потому что нам надо было сделать Суперкубок перед стартом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Расходы по перелету всех участников берет на себя лига. Мосспорт, с которым мы совместно проводим Суперкубок, берет на себя расходы по арене, размещению и питанию команд», – заявил Корстин.

В турнире сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ , , и , а также сербские клубы «Партизан» и «Мега».

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко