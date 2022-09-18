Кубок Кондрашина и Белова. В финале «Зенит» разгромил ЦСКА, в матче за 3-е место МБА одолел «Нижний Новгород»

В воскресенье, 18 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова.

В финале петербургский «Зенит» уверенно победил московский ЦСКА. В матче за третье место МБА одолел в напряженной концовке «Нижний Новгород».

и Белова

Матч за 3-е место

Нижний Новгород – - 66:69

НИЖНИЙ НОВГОРОД: Майлз (14)

МБА: Хоменко (17 + 3 перехвата), Валиев (10 + 7 подборов)

18 сентября. 15.00

Финал

– - 79:58 (16:10, 26:18, 22:23, 15:7)

ЗЕНИТ: Хоумсли (26 + 6 подборов + 6 передач), Уимбуш (21), Томпкинс (8 + 6 подборов), Томассон (8), Клименко (8)

ЦСКА: Антонов (12 + 6 подборов)

18 сентября. 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров