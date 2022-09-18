Стефен Карри показал жест «Спокойной ночи» во время боя Альварес – Головкин

Суперзвезда «Голден Стэйт» в субботу посетил боксерский бой за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Во время боя MVP финальной серии плей-офф НБА-2022 показал свой фирменный жест «Спокойной ночи».

Рядом с Карри сидел его бывший партнер по команде мексиканец .

Обладатель поясов Альварес успешно защитился, победив Головкина единогласным решением судей.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наш тест про MVP финала-2022

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами